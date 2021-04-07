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İSTANBUL

Avukatlık bürosunda 4 akrabasını öldürmüştü: Ahmet Salih Bilginer tutuklandı

Kartal’da avukatlık bürosunda miraz meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası 4 akrabasını silahla öldüren muhtar Ahmet Salih Bilginer tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Avukatlık bürosunda 4 akrabasını öldürmüştü: Ahmet Salih Bilginer tutuklandı
Ahmet Selim B.

İstanbul Kartal Cevizli mahallesimdeki bir hukuk bürosunda dün yaşanan olayda Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıkmış, Ahmet Selim B. silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) kurşun yağdırmıştı.

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu ve Ahmet Nuri Onat hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan ve Yalova'da yakalanan şüpheli Ahmet Selim B, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan zanlı, Kartal'daki Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Ahmet Salih B, burada susma hakkını kullandı. Savcılık, işlemleri tamamlanan şüpheliyi tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderdi.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇUNDAN

Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Ahmet Salih Bilginer'in "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Hastanede kontrolü yapılan şüpheli Bilginer’in koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi edinildi.

  • Şüpheli ile akrabaları arasındaki miras tartışmasının Yalova'daki yaklaşık 2 bin dönümlük bir arsanın paylaşımı nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

BOŞANDIĞI EŞİNE GİDİYORDU

Akrabalarına silahla ateş ettikten sonra ticari taksiyle kaçan şüphelinin, 15 gün önce boşandığı eşinin Yalova'daki evine gitmeye çalışırken yakalandığı belirtildi.


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