Aydın’da kaçak tütün operasyonu: 68 bin makaron ele geçirildi

Aydın'da yapılan operasyonda toplamda 68 bin makaron ve 140 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ticaretine yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 47 bin 200’ü tütün doldurulmuş, 21 bin 600’ü de boş olmak üzere toplamda 68 bin makaron ve 140 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, KOM ekipleri kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Efeler ilçesi Kemer Mahallesi 1679 Sokak üzerinde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramada 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet havalı kompresör, 47 bin 200 adet tütün doldurulmuş, 21 bin 600 adet de boş olmak üzere toplamda 68 bin 800 makaron ve 140 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Operasyon kapsamında C.A. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem yapıldı.
#Aydın
#Tütün
#Operasyon