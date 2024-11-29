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Ayrılırken AB’yi uyardı

Ayrılırken AB’yi uyardı

04:0029/11/2024, Cuma
G: 29/11/2024, Cuma
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AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, görevinin son gününde Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Netanyahu’yu tutuklama kararına uyulmasını istedi. Borrell, “İki devletli çözümü desteklemek için çalışan herkesten sıkı çalışmaya devam etmelerini rica ediyorum. UCM’yi baltalayamayız. Hesap verebilirliği uygulamanın tek yolu bu” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'a devretmeye hazırlandığı görevinin son gününde kıta ülkelerine çağrıda bulundu. Borrell, başta AB üyeleri olmak üzere uluslararası toplumu Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) baltalamamaya çağırarak, Mahkeme'yi desteklemenin küresel adaletin tek yolu olduğunu söyledi. AB ve Belçika tarafından Filistin konulu "İki Devletli Çözümün Uygulanması için Küresel Koalisyon" girişiminin ikinci toplantısı öncesinde basına açıklamalarda bulunan Borrell, “Yarın ayrılıyorum, ancak iki devletli çözümü desteklemek için çalışan herkesten sıkı çalışmaya devam etmelerini rica ediyorum. Çünkü bu olmadan Orta Doğu'da barış olmayacak" dedi. Borrell, “UCM'yi baltalayamayız. Küresel adalete sahip olmanın tek yolu bu. Hesap verebilirliği uygulamanın tek yolu bu" diye konuştu. Diğer yandan İsrail Başbakanlık Ofisi, tutuklama kararlarına karşı temyiz başvurusunda bulunacağını açıkladı. Açıklamaya göre, İsrail, 27 Kasım Çarşamba günü UCM'ye tutuklama kararlarının uygulanmasının ertelenmesi talebinin yanı sıra karara karşı temyiz başvurusu için hazırlık yapıldığı belirtildi. UCM'nin itirazı reddetmesi halinde bunun mahkemenin 'İsrail’e karşı önyargılı olduğunu' ortaya koyacağı iddia edildi.




#Avrupa Birliği
#UCM
#israil
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