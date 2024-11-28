Borrell'den ülkelere UCM çağrısı: Mahkemeyi desteklemek küresel adaletin tek yolu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başta AB üyeleri olmak üzere uluslararası toplumu Uluslararası Ceza Mahkemesini baltalamamaya çağırarak Mahkemeyi desteklemenin küresel adaletin tek yolu olduğunu belirtti.
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