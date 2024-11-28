Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Avrupa
Borrell'den ülkelere UCM çağrısı: Mahkemeyi desteklemek küresel adaletin tek yolu

Borrell'den ülkelere UCM çağrısı: Mahkemeyi desteklemek küresel adaletin tek yolu

11:5628/11/2024, Perşembe
G: 28/11/2024, Perşembe
AA
Sonraki haber
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu kararını değerlendirdi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu kararını değerlendirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell, başta AB üyeleri olmak üzere uluslararası toplumu Uluslararası Ceza Mahkemesini baltalamamaya çağırarak Mahkemeyi desteklemenin küresel adaletin tek yolu olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başta AB üyeleri olmak üzere uluslararası toplumu Uluslararası Ceza Mahkemesini baltalamamaya çağırarak Mahkemeyi desteklemenin küresel adaletin tek yolu olduğunu belirtti.



#Josep Borrell
#Avrupa Birliği
#Uluslararası Ceza Mahkemesi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın okullar tatil mi? 29 Kasım Cuma günü hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiği il ve ilçeler