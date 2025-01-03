Az destek susturdu!

Yeni yılla birlikte ana muhalefet CHP’de kurultay sesleri yeniden yükselmeye başladı. Parti içi muhalefette özellikle eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, CHP Genel Merkezi’ni ve Genel Başkan Özgür Özel’i olağanüstü gündemle kurultaya çağırıyor. Kılıçdaroğlu yanlıların 50 milletvekilinin imzasına ulaştıklarını ifade etmelerine karşın sadece 30’u aşkın milletvekilinin kurultay çağrısına destek verdiği görüldü. İmza süreci devam ederken Kılıçdaroğlu’nun, CHP’li vekillerin hazırladığı bildiri ile ilgili nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyordu. Ancak metnin imzaya açılmasından bu yana bir hafta geçmesine rağmen halen yaklaşık 30 vekilin imzasına ulaşılmasının Kılıçdaroğlu’nun memnun etmediği ifade edildi. Kılıçdaroğlu’nun bu nedenle susmayı tercih ettiği bildirildi.