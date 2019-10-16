Baba cinneti

Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir evde çıkan yangında down sendromlu 9 yaşındaki çocuk ve babası hayatını kaybederken anne ise ağır yaralandı. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonrasında çıkan kavga sonrasında yangını babanın çıkarttığı iddia edildi.

Evde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

EVDE TÜP PATLADI

Mehmet Hilmi Ekinci

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın 2. katında Fadime İlkinci, eşi Mehmet Hilmi İlkinci ve 9 yaşındaki down sendromlu kızları Zümra’nın yaşadığı evde yangın çıktı. Patlamalar ile birlikte alevlerin sardığı yangın sırasında evin balkonuna çıkan Fadime İlkinci, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Kadının çığlıklarını duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda mahsur kalan kadına ulaşırken, evde bulunan 9 yaşındaki down sendromlu çocuk ve babası Mehmet Hilmi İlkinci alevlerin arasında mahsur kaldı.

KIZI ÖLDÜ, ANNE AĞIR YARALI

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından Fadime İlkinci, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Patlama riskine karşı ise polis ekipleri güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Yangının söndürülmesinin ardından ekipler eve girdi. İçeri giren ekipler yatak odasında down sendromlu Zümra ve babası Mehmet Hilmi İlkinci’nin yanmış cesetlerine ulaştı.

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BABA ATEŞE VERDİ

Yapılan incelemeler sonrasında cinnet geçiren babanın yangına neden olduğu, eşi ve down sendromlu kızını da yangını çıkardığı odaya kilitlemeye çalıştığı iddia edildi. Fadime İlkinci’nin ise son anda kurtulduğu iddia edildi.