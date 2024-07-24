Bağcılar'da şoke eden saldırı: Tartıştığı cami imamını okla vurdu

Bingöl'de Bahçelievler Mahallesi'nde madde bağımlısı bir kişi, tartıştığı kişiyi bıçakladıktan sonra, kaçarken çevredekilere de bıçakla saldırdı. Dehşete düşüren olayda ağır yaralanan iki kişi hayatını kaybederken yedi kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.