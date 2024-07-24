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Bağcılar'da şoke eden saldırı: Tartıştığı cami imamını okla vurdu

Bağcılar Necattin Camii'nde imamla tartışan kişi, camiden ayrıldıktan bir süre sonra elinde okla geri geldi. Elindeki okla imamı vuran kişiyi çevredekiler darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri omzuna saplanan okla yaralanan imamı ambulansla hastaneye götürdü. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

16:07 - 24/07/2024 Çarşamba
DHA
İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı.

Camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi.

Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi.

Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı.

Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.




#İstanbul
#Bağcılar
#Saldırı
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