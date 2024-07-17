Esenyurt'ta restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen bir kişi öldü

Polis ekipleri yaşanan olay sonrası güvenlik şeridiyle restoran ve çevresini kapattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda restorana ve park halindeki iki araca kurşunların isabet ettiği belirlendi. Polis, saldırıyı gerçekleştirerek olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.