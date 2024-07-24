Köpeklerin saldırdığı minik Abbas 18 gün sonra taburcu oldu: Tehdit devam ediyor!

Baba Hasan Casim, Abbas'ın uğradığı köpek saldırısının ardından diğer çocuklarının da bahçeye çıkmaya korktuklarını anlatarak, "Oğlumun neredeyse yaralanmayan yeri yok. Abbas'a bu olduktan sonra çocuklar çok korkuyor. Aşağıya hiç inmiyorlar, hiç gezmiyorlar. Şimdiye kadar köpekleri kimse kaldırmadı. Köpekler hala burada" dedi.