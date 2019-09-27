Gündem Bahçeli İstanbulumuzun depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir
POLİTİKA

MHP lideri ​Bahçeli: İstanbul'umuzun depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir

Bahçeli: İstanbul'umuzun depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün İstanbul Silivri'de meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

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Bahçeli mesajında şunları söyledi:

"Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 şiddetindeki deprem maalesef kaygıları tırmandırmış, korkuları tetiklemiştir. 17 Ağustos 1999 depreminden bugüne kadar tesiri en çok hissedilip tedirgin bekleyişleri kamçılayan sarsıntı dün itibariyle yaşanmıştır.

Ülkemiz deprem kuşağındadır. Bu gerçeği kabul etmekten, buna muvafık gelecek planlaması yapmaktan başka seçenek yoktur. Bilhassa dünyanın en büyük Türk kenti İstanbul’umuzun muhtemel depremlere hazırlıklı olması beka düzeyinde ehemmiyet arz etmektedir.

Coğrafyayı vatan yapan tarihi süreçlerin başında felaket karşısında gösterilen fedakârlık, doğal ve beşeri afetlere karşı sergilenen muhkem ve mutlak direnç gelmektedir. Melanet ve musibetlerin her seviyede engellenmesi milli birlik ve dayanışma ruhunun canlılığına bağlıdır.

Dünkü depremde yaralanan kardeşlerim başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımıza ve aziz milletimize şu mübarek Cuma Günü’nde geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Türkiye Cumhuriyeti güçlüdür, Türk milleti büyüktür, her sorunun üstesinden gelinecektir.

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Şu günlerde sabırlı ve soğukkanlı hareket etmek, felaket tellallarına kulakları tıkamak, sosyal medyadan korku ve yalan haber yaymaya çalışan provokatörlere dikkatli ve uyanık olmak hayati niteliktedir. İnanıyorum ki, deprem risk ve tehlikesine karşı her önlem alınacaktır.

Cenab-ı Allah’tan niyazım her insanımızı, her vatandaşımızı, ülkemizi ve milletimizi afetlerden, belalardan, kazalardan, cefalardan, ezalardan koruması ve kollamasıdır. Aziz milletime ve Türk-İslam alemine hayırlı Cumalar diliyor, bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum."

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