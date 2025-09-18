Yeni Şafak
Bahçeli: Kudüs düşerse tarih düşer

16:1118/09/2025, Perşembe
MHP Lideri Devlet Bahçeli, "İsrail ülkemiz için de tehdit. Bu tehdit karşısında tüm ihtimaller üzerinde çalışılmalıdır" dedi.

