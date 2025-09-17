Yeni Şafak
AB Komisyonu Kriz Yönetimi Sorumlusu Lahbib: Gazze'deki soykırımı durdurmak bizim sorumluluğumuz

19:1817/09/2025, Çarşamba
AA
AB Komisyonu üyesi Lahbib, Gazze'de bir kıtlıkla karşı karşıya olduklarını söyledi.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlıklılık ve Kriz Yönetiminden sorumlu üyesi Hadja Lahbib, AB Komisyonunun İsrail'e karşı önerdiği yaptırım paketini değerlendirdi. "Durumda iyileşme görmediğimiz için baskı araçlarımızı kullanmaya başladık." diyen Lahbib, "BM İnsan Hakları Konseyi İsrail hükümeti tarafından işlenen bir soykırım olduğunu açıkladı. Bunu durdurmak tüm BM ülkeleri olarak bizim sorumluluğumuzdur" dedi.

Lahbib, Brüksel'de Gazzeli ressam Ahmed Muhanna'nın yardım kolilerine çizdiği resimlerin yer aldığı sergi açılışında konuştu.

"İsrail anlaşmalara uymuyor"

Bugün AB Komisyonunun İsrail'le serbest ticaretin kısmen askıya alınmasına yönelik teklifini açıkladığına değinen Lahbib, temmuzda İsrail ile insani yardımların girişine ilişkin bir mutabakata vardıklarını ancak Tel Aviv'in bu anlaşmaya uymadığını söyledi.

Lahbib,
"Durumda iyileşme görmediğimiz için baskı araçlarımızı kullanmaya başladık. Şu anda bir kıtlıkla karşı karşıyayız. BM İnsan Hakları Konseyi İsrail hükümeti tarafından işlenen bir soykırım olduğunu açıkladı. Bunu durdurmak tüm BM ülkeleri olarak bizim sorumluluğumuzdur. Bu nedenle, sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz."
ifadelerini kullandı.
İsrail'in Gazze'deki mevcut saldırılarına değinen Lahbib,
"Bu müdahale, bildiğimiz yıkıcı sonuçlarıyla, kıtlıkla ve en azından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne göre artık açıkça ortaya konmuş soykırım riskleriyle bugün maalesef gerçekleşiyor.
" dedi.
Lahbib, AB Komisyonunun tek başına hareket edemediğini vurgulayarak,
"Nitelikli çoğunluk gerektiren bir dizi eylem duyurduk. Bu, AB nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil eden 15 üye ülkenin bu kararları kabul edip onaylaması gerektiği anlamına geliyor. Nitelikli çoğunluğu temsil eden bir çoğunluğa ulaştığımızda, Komisyon tarafından belli bir cesaretle, belli bir sorumlulukla alınan kararları uygulayabileceğiz.
" diye konuştu.

Lahbib ayrıca, sahadaki kötüleşen durum göz önüne alındığında, üye ülkelerin harekete geçip ellerindeki araçları kullanmayı kabul edeceklerini umarak, Komisyon düzeyinde adım atmaya devam edeceklerini kaydetti.

AB Komisyonunun yaptırım teklifi

AB Komisyonu, İsrail'e yönelik ticaret imtiyazlarının kısmen askıya alınmasıyla ilgili bir yaptırım teklifini bugün AB Konseyi'ne ilettiğini duyurmuştu.

AB Konseyi'nde nitelikli çoğunluğa ulaşılarak kabul edilmesi halinde İsrail'den AB'ye ihraç edilen ürünler artık gümrük vergilerine tabi olacak.

Ayrıca aşırılık yanlısı İsrailli bakanlara, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden şiddet yanlısı yerleşimcilere ve bunu destekleyen kuruluşlara yönelik yaptırımlar da paket kapsamında yer alıyor.

Komisyonun kendi inisiyatifi olarak ise İsrail'e çeşitli programlarla verilen ikili destek kapsamında toplamda yaklaşık 15,5 milyon avro dondurulacak.



#Gazze
#Avrupa Birliği Komisyonu
#Hadja Lahbib
#İsrail
