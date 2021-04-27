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POLİTİKA

Bahçeli'den Biden'a tepki: Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak son ülke bile değilsiniz

MHP Genel Başkan Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için "soykırım" ifadesi kullanmasına sert sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin haddi değildir. Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son ülke bile siz değilsiniz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bahçeliden Bidena tepki: Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak son ülke bile değilsiniz
Devlet Bahçeli

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Müttefik sandıklarımızın gayesi Türkiye'nin boyun eğmesi"

Terör örgütleriyle görülecek hesabımız var. Dost ve müttefik sandığımız ülkelerin asıl gayesi Türkiye'nin boyun eğmesidir. Kim kiminle yürüyor görüyoruz. Teröristleri kullanan, mali ve lojistik destek veren ülkelerle de kıran kırana mücadele sürmektedir.

"Üstümüze kim gelirse gelsin yolumuzdan dönmeyeceğiz"

Güney sınırlarımız boyunca milli güvenliğimizi doğrudan veya dolaylı tehdit eden kim olursa olsun, karşımıza kim çıkarsa çıksın, teröristler veya sahipleri hepsi birden üstümüze gelirse gelsin, biz bu yoldan dönersek namus bize ar olsun.

Kıbrıs’ta bağımsız, eşit, egemen iki devletli çözümden başka bir yol kalmadı.

Biden hakikaten baymış, bayat bir tat vermeye başlamıştır. Türk milletine sözde soykırım gölgesi düşürmek, mazisi toplu cinayetlerle, katliamlarla ve neden olduğu insani felaketlerle dolu bir ülkenin harcı değildir, haddi değildir, hakkı değildir.

"Soykırım iftirası atacak son ülke bile değilsiniz"

Bay Başkan, Beyaz Saray’da 'Cumhur İttifakı’nı nasıl yıkarım, zillet ittifakını nasıl kollarım, Türk tarihini nasıl karalarım' diye hesap yapmayı bırak ve şunu aklından çıkarma ki Türk milletine sözde soykırım iftirası atacak en son ülke bile siz değilsiniz.

"ABD Başkanı ilişkilere ağır bir hasar vermiştir"

ABD Başkanı, sözde soykırım suçlamasıyla müttefiklik hukukuna onarımı uzun yıllar alacak ağır bir hasar vermiştir. Dostluğun yalan, stratejik ortaklığın masal olduğunu ayan beyan göstermiştir. 24 Nisan tarihi bizim için 23 Nisan'ın bir gün sonrasıdır ve sıradan bir gündür.

"İlk işimiz S-400'leri aktif etmek olmalı"

Bize göre, ABD ile ilişkiler tarihi bir kavşaktadır. S-400’ü aktif hale getirmek, F-35 projesi için ödediğimiz paraları tahsil etmek bundan sonraki ilk işimiz olmalıdır. Devletimizin ve hükümetimizin alacağı her karara desteğimiz, peşinen söylüyorum, sonucu ne olursa olsun tamdır.

HDP'ye yanıt: Çok sevdiğiniz Ermenistan'a gidin

(HDP'nin "Ermeni soykırımı ile yüzleşin" paylaşımı) Parti görünümlü kanlı şebeke kapatılmalıdır. Milletimize soykırımcı diyen canilere Erivan’ın kapıları açıktır. Buyursunlar iyi bildikleri dağ yolundan Ermenistan’a iltica etsinler.

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