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Bahçeli'den Süleyman Soylu'ya yönelik ifadelere tepki: Zehir ve zillet servisi yapıyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki ifadelere sert tepki gösterdi. Zehir ve zillet servisi yapanların huzur ve güvenliği tehdit eden bir boyut kazandığını belirten Bahçeli, "Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır" dedi.

13:23 . 25/09/2023 Pazartesi
DHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

MHP lideri Devlet Bahçeli X'ten yaptığı açıklamalarla eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik ifadelere tepki gösterdi.


Bahçeli açıklamalarında şunları söyledi:

"Televizyon ekranlarında sabitleşmiş, hatta sabit ve sefil görüşleriyle temayüz etmiş bir avuç sözde uzman, yorumcu, gazeteci ve kerameti kendinden menkul yorumcu her gün toplumsal bünyeye nefret ve nifak aşısı yapmaktadır. Gerçekleri yansıtmayan, hayatın ve siyasetin akışıyla bağdaşmayan iddia, ifade ve tehlikeli isnatlar huzur ve güvenliğimizi tehdit eden bir boyut kazanmıştır.


Bu kategoride yerini alarak zehir ve zillet servisi yapanlar, üstelik husumet odağı haline gelmiş olanlar hiçbir araştırmaya gerek duymadan, hiçbir ahlaki ve insani kaygı taşımadan itibar cellatlığını meslek edinmişler, milli birlik ve dayanışma ruhunu tehlikeli ölçüde tahribe başlamışlardır. Gündeme yansıyan her meseleyi anbean çarpıtıp siyasileştiren bu hayasızlar aslında zillet ittifakının hizmetkarlığına soyunan görevli provokatörlerdir.


Özellikle bir adli vakıa üzerinden devamlı surette eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve bakanlık dönemine ilişkin mesnetsiz iddialarda bulunanların potansiyel bir rövanş alma gayesine heves ettikleri elbette dikkatli ve uyanık gözlerden kaçmamaktadır. Sayın Soylu 2016 yılından 2023 yılına kadar üstlendiği bakanlık sorumluluğunu layıkıyla yerine getirmiş bir devlet ve siyaset insanıdır.


Böylesi bir vasfa haiz olması münasebetiyle, kaldı ki terörle mücadelede üstün başarılara imza atması vesilesiyle muarız cephede birikip de kuyruk acısı olanların şedit ve şekavet tonu ağır saldırılarına maruz kalmaktadır. FETÖ, PKK ve gayri meşru çevrelerle derin bağ ve bağlantıları teşvik veya teyit edilmiş köksüzlerin Sayın Soylu’yu orantısız ve onursuz suçlamaları geçmişte ne kadar doğru işlerin yapıldığını aynısıyla belgelemiştir.




#Devlet Bahçeli
#Süleyman Soylu
#MHP
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