Bahçeli'nin sözlerinin muhatabı kim? Kavgayla adaylık olmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisini takip eden gazetecilerle bir araya geldiği iftarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İçimde bu halk için biriktirdiğim büyük bir kavga var. Bu kavgayı hep birlikte yol arkadaşlarımla birlikte yapacağız" sözlerine sert tepki gösterdi.

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun son grup toplantısı ile ilgili olarak şunları söyledi: “Özellikle de 12 dakikayı bulan konuşması sırasında çok sert üsluplar kullanmış durumdadır.”

ACABA KİME NİYE SÖYLENDİ

“Şimdi helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin anlamı yok. O zaman dinleyenler bu tür cümlelerde adres ararlar ‘acaba kime, niye söylendi.’ Bu adresi içerde mi arar bulurlar yoksa dışarıda mı bulurlar? İçeride bulurlarsa çok farklı sonuçlar doğar parti açısından. Dışarıda bulurlarsa onu yönlendiren merkezlerin tahribi, tahriki söz konusu oluyor gözükür. O sebepten dolayı bayramdan sonra helalleşmeyi kavgalaşmadan sıyırıp bayramlaşmaya dönüştürmesinde yarar var.”

HEVESLENMESİNLER

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına da değinen Bahçeli, “Kavga ile adaylık olmaz. Bunlar toplumun belli kesimlerinde çok vardır. Ancak ve ancak kavganın derinleşmesi, yaygınlaşması gibi konulara Türkiye’yi götürür. Kavgayla adaylığa heveslenmemelerinde yarar var” diye konuştu.

REKLAM