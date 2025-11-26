Bahis parası soğuk cüzdanla kaçırıldı

Türkiye’nin yıllarca konuştuğu ancak son dönemde yürütülen soruşturmalarla üzerine gidilmeye başlanan yasa dışı bahis, kumar ve diğer suç geliri paralarının sisteme nasıl sokulduğu ortaya çıkarıldı. Papara soruşturmasıyla kamuoyu gündemine oturan konuyla ilgili raporlar, dijital para aktarma mekanizmaları kullanılarak milyarlarca liralık para trafiğinin nasıl yönetildiğini ve büyük bir kaynağın yurt dışına nasıl çıkarıldığı raporlaştırıldı.





SİSTEMİN AÇIKLARINDAN YARARLANIYORLAR

Yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği (TÖDEB) ve Siber Suçlarla Mücadele birimlerinin raporları, Papara Elektronik Para A.Ş. üzerinden geçen para trafiğinin büyüklüğünü ve şirketin sistemsel zafiyetlerinin yasa dışı bahis finansmanında nasıl kullanıldığını da gözler önüne serdi.





PARALAR ÖNCE 274 KİŞİDE TOPLANDI

MASAK’ın 01.11.2023 tarihli Analiz Raporu’na göre; 2019-2023 döneminde sadece Papara üzerinden en az 12.8 milyar TL’lik yasa dışı bahis hacmi tespit edildi. MASAK verilerine göre; 26 bin 789 adet Papara hesabı yasa dışı bahis ekranlarında görüntülendi. 26 bin 12 adet Papara hesabından çıkan paralar önce 274 kişiye ait hesaplara aktarıldı. Ardından da 274 hesaptaki para kripto özelliğine sahip 5 soğuk cüzdana aktarılarak yurt dışına çıkarılmaya müsait hale getirildi. Köprü olarak kullanıldığı belirlenen 274 kişiye ait banka hesaplarından 4 milyar 183 milyon TL ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına gönderildi.





KAPALIÇARŞI’DAN MALTA, KIBRIS VE ERMENİSTAN’A

Yasa dışı bahisten elde edilen paraların önemli kısmının ise Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla KKTC, Malta ve Ermenistan’a taşındığı ardından da Romanya, Makedonya, Karadağ ve Belarus’ta kurulan paravan şirketler üzerinden meşrulaştırıldığı belgelendi. İstanbul Siber Suçlar biriminin incelemelerine göre ise Türkiye genelinde 24 bin 995 kişi, yasa dışı bahis ekosisteminde Papara hesabı üzerinden işlem yaptı. Sadece İstanbul’da tespit edilen 2 bin 988 kişinin Papara hesapları üzerinden 1 milyar 367 milyon liralık yasa dışı bahis trafiği oluştu. Bu işlemlerin önemli bir bölümünün kullanıcıların haberi dışında, deep web (derin ve arama motorlarında görünmeyen internet ağı) üzerinden kiralanan veya ele geçirilen hesaplarla yürütüldüğü belirlendi.





Kolayca sahte hesap açıyorlar

Sistemin derin ve geniş şekilde üstelik fark edilmeden işlemesini sağlayan önemli bir unsur da sahte hesap üretebilme özelliği olarak dikkat çekiyor. Yasa dışı bahis siteleri arasında bulunan “saklanax.com” adlı özel bir panel aracılığıyla otomatik hesap üretildiği ve bu hesapların çoğunun hesap sahiplerinin bilgisi dışında kullanıldığı saptandı. Nitekim; Papara İddianamesi'nde yer alan gizli tanık “Siyam”, USB bellekte yaklaşık 10 bin kişiye ait yasa dışı bahis-Papara hesap verisi olduğunu, bu hesapların büyük kısmının gerçek sahiplerinden habersiz oluşturulduğunun bilgisini verdi.





Hesaplar Deep Web'de kiralandı

Merkez'in raporunda da zaaflara dikkat çekildi. Papara Elektronik Para A.Ş. örneği üzerinden sistemin boşlukları şöyle sıralandı: "Kimlik doğrulama eksiklikleri, 18 yaş altı hesap açılışları, sızan kimliklerle hesap açılması, “bet, bahis, casino” açıklamalı transferlerin engellenmemesi ve yüksek riskli hesaplara geç müdahale edilmesi." TÖDEB’in yasa dışı bahis faaliyet raporunda da 25 bahis sitesinin tamamında Papara’nın kullanıldığı, Papara hesaplarının deep web’de kiralandığı, satıldığı ve yasa dışı bahis organizasyonlarında ana ödeme kanalı hâline geldiği tespit edildi.



