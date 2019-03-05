Gündem Bakan Selçuktan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama
EĞİTİM

Bakan Selçuk açıkladı: İlkokula başlama yaşı 66’dan 69 aya çıkıyor

Bakan Selçuk'tan okula başlama yaşı ile ilgili önemli açıklama

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, okula başlama yaşının 66 aydan 69 aya çıkarılacağını da belirtti.

Haber Merkezi AA
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlıyor ve değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Selçuk, "Eğitim demokrasiyle çok yakından ilgili. Eğitimde güçlü bir beklenti varsa o zaman yerel seçimlerde bize destek olunması gerektiği çok açık" dedi.

Öğretmenlik Meslek Yasası

  • Selçuk, Öğretmenlik Meslek Yasası ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

Yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak

Selçuk, "Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

Video kütüphanesi oluşturuluyor

Selçuk, "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz. Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.

İlkokula başlama yaşı 66'dan 69 aya çıkıyor

  • Bakan Selçuk, 4 yaş ve 3 yaşı da dikkate alarak, Bakanlık olarak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve belediyelerle çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor. 69 ay olarak bir saptamamız var. Burada yapmak istediğimiz şey, 6-7 yaş çağ nüfusu iç içe girdi. 4+4+4'ten sonra aynı çağın nüfusunda yüzde 40'a yakın çocuğumuz oldu. Derslik açığımızla ilgili bize ortaöğretimde önümüzdeki yıl yepyeni bir fotoğraf sunacak. Bütün bu karışıklığın önüne geçmek için 69 ayı önümüzdeki yıl zaten gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

İlkokula başlama yaşı 66’dan 69 aya çıkıyor.n

Merdivenaltı dersaneler

Merdivenaltı dersanelere ilişkin Selçuk, "Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak. (Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek" diye konuştu.

Okul profili çalışması 13 Mart'ta kamuoyuna tanıtılacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, okul profili adlı çalışmanın 13 Mart'ta açıklanacağını ve kamuoyuna tanıtılacağını bildirdi.

Okul profili konusunu açıklayan Selçuk, "Amaç hiçbir okulu birbiriyle yarıştırmak değil sadece kendi ilerlemeleri hususunda bir farkındalık oluşturmak. Bütün okullar iyi ya da kötü derken neye göre iyi ya da kötü, bunun akademik temelini kuruyoruz" dedi.

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Öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz

Selçuk, "Üniversitelerle yaptığımız anlaşmalarla öğretmenlere yan alanlarda sertifikalar vereceğiz. Öğretmenlerimizin açıkta kalması söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Selçuk, hayırseverlerin okullara yaptırdıklarının okulun web sayfasından izlenmesine imkan sağlayacak yazılımın nisanda hizmete gireceğini bildirdi.
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