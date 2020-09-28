Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız
POLİTİKA

Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır" dedi.

Haber Merkezi AA
Milli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Barışçıl yollarla çözüm diyenler, "derhal ateşkes" isteyenler, şimdi diyaloğu hatırlayanlar; Dağlık Karabağ ile Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal altındayken, Hocalı’da barbarlıkla, hak-hukuk tanımadan çocuk, kadın, yaşlı demeden binlerce masum insan katledilirken, milyonlarca insan evinden, yurdundan edilmişken 30 sene, neredeydiler" diye soran Akar, şunları kaydetti:

  • "Türkiye-Azerbaycan arasındaki münasebet “iki devlet tek millet” münasebetidir. Daima kederde ve kıvançta bir ve beraberiz. Bugün de Azerbaycanlı kardeşlerimizin öz topraklarını savunmasında yanlarındayız. Ermenistan derhal saldırılarını durdurmalı, Yurt dışından getirdikleri paralı askerleri, teröristleri geri göndermeli ve işgal ettikleri Azerbaycan topraklarını boşaltmalıdır. Böylece ateşkesin, barışın, istikrarın önü açılmalıdır."

Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi
DÜNYA
Azerbaycan açıkladı: Ermenistan'ın kayıpları arasında Suriye'den gelen Ermeni asıllı paralı savaşçılar tespit edildi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz hak yolundayız Karabağ bizimdir
DÜNYA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Biz hak yolundayız Karabağ bizimdir

İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
OYNAT 00:31
İşgalci Ermenistan tankları SİHA'larla böyle vuruldu
Karabağ'daki çatışmalara dair, işgalci Ermenistan ordusuna ait tankların SİHA'lar tarafından vurulduğu anlar görüntülendi. Azerbaycan ordusunun SİHA'larla sahada üstünlük sağladığı gözlemlendi.

30 yıldır olduğu gibi yine gündemde: Altı soruda Dağlık Karabağ sorunu
DÜNYA
30 yıldır olduğu gibi yine gündemde: Altı soruda Dağlık Karabağ sorunu


Abone Ol Google News
Görevimiz okulları açık tutmak

Görevimiz okulları açık tutmak

Bakan Selçuk, okullarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Cerrahpaşada tarihi gün

Cerrahpaşa'da tarihi gün

Faz 3 gönüllü aşılamaları İstanbul'da ilk kez yapılıyor.
Azerbaycanın yanında olmayı sürdüreceğiz

Azerbaycan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar.

​Türkiye haricindeki ülkelere yapılan uçak seferlerini durdurdu.

​Tarihi doğalgaz keşfi sonrası şaşırtıcı olmayacak.

Bilim insanları <br>da şaşkın

Bilim insanları
da şaşkın

​Meyveyi görenler 'Allah'ın hikmeti işte' diyor...

Özel tarifle gofret yapıyor

Özel tarifle gofret yapıyor

​45 yıllık kalıplarda üretiyor, günde 400 paket satıyor.

​Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev dünyaya duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.