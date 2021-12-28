Bakan Akar’a 25 sene önce görev yaptığı Zenica'dan fahri vatandaşlık

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a 25 sene önce görev yaptığı Zenica'yı ziyareti sırasında "fahri vatandaşlık belgesi" verildi.

MSB Hulusi Akar, 25 sene önce görev yaptığı Zenica’da destek olduğu ailelerle de bir araya geldi. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Zenica Doboj Kantonu Meclis Başkanı tarafından Bakan Akar’a “Fahri Vatandaşlık Belgesi” takdim edildi.https://t.co/UDCiRKPDeN#HulusiAkar pic.twitter.com/g5XABMuUAN — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 28, 2021

Samimi ev sahipliği ve yakın ilgi dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlayan Akar, "Bosna Hersek, Zenica bizim için çok önemli. Burada çok önemli ve anlamlı günler yaşadık." diye konuştu. Geçmişte Zenica’da önemli çalışmalar yaptıklarını, bugünlere kolay gelinmediğini ifade eden Akar, "Türkiye, Bosna Hersek ile ilgili konularda son derece duyarlı. 1995’te ateşkes imzalanır imzalanmaz burada sosyal hayatın gelişmesi, günlük hayatın kolaylaşması için hep beraber istekli olarak ve yoğun şekilde çalışarak büyük gayret gösterdik." dedi.

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"Bizim için Bosna Hersek bir bütündür." diyen Akar, bu bütünlüğün devamının sağlanmasının önemine değindi. Ülkede çok köklü geleneklerin bulunduğunu belirten Akar, şunları söyledi:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepimiz Bosna Hersek ile ilgileniyoruz. Sizin mutluluğunuz, güvenliğiniz bizi gerçekten ilgilendiriyor. Dileğimiz, Bosna Hersek’in istikrar ve bütünlük içinde gelişimini sürdürmesi. Bosna Hersek halkı bir bütün halinde mutlu yaşamaya layık. Geçmişte yaşanan ciddi sıkıntıların ardından rahat ve huzur içinde yaşamak hakkınız. Bunun için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz."

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR: “Bosna Hersek’te ayrılıkçı söylemlerin kimseye faydası olmadığını değerlendiriyoruz. Bosna Hersek halkını bir bütün olarak görüyoruz. Durumları yakından takip ediyoruz.”https://t.co/fPgmfF1DJe#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/yiXrztLhev REKLAM December 27, 2021

Bakan Akar daha sonra Zenica Türk Parkı’nı ziyaret etti. Akar, Bosna Hersek Türk Tugay Komutanlığınca 1999 yılında yapılan Türk Çeşmesi ile 2014 yılında kente gerçekleştirdiği ziyaret sırasında diktiği ağacın önünde hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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