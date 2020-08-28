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Gündem Bakan Akardan kritik görüşme İngiliz mevkidaşı ile Libya masaya yatırıldı
POLİTİKA

Bakan Akar'dan kritik görüşme: İngiliz mevkidaşı ile Libya masaya yatırıldı

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Haber Merkezi İHA
​Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar
​Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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