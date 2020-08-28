Bakan Akar'dan kritik görüşme: İngiliz mevkidaşı ile Libya masaya yatırıldı

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/DLtyFNGNgD#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/NMYHVwgQzN
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Libya başta olmak üzere ikili ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.https://t.co/DLtyFNGNgD#MSB #HulusiAkar pic.twitter.com/NMYHVwgQzN— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 28, 2020