Bakan Bolat: Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle müteahhitlerin yanında olacağız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat; Müteahhitler Birliği Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"Türk müteahhitlik sektörü 2021 yılında 30 milyar dolarlık, 2022 yılında da yaklaşık 19 milyon dolarlık ihaleleri kazanmış bulunmaktadır.

Bu noktada müteahhitlik firmalarımızın başarılarının artması Türkiye'den inşaat malzemeleri ihracatını başarmamızın da artıracaktır.

Bakanlık olarak teknik müşavirlik sektörümüzün yurt dışı faaliyetlerine de 10 yılı aşan bir süredir önemli katkılar vermekteyiz.

İnşaallah 2023 yılında da 20 milyar dolarlık yeni proje taahhütlerini kazanmayı ümit ediyoruz.

İnşallah çok yakında toplama 500 milyar doları aşacağız.

Biz de Ticaret Bakanlığı olarak müteahhitlik sektörümüzün yurt dışında tanıtımı için önemli faaliyetler yapıyoruz. Müteahhitlerimizle birlikte önemli bir gezi gerçekleştireceğiz.

Körfez ziyaretimizde çok önemli anlaşmalara imza atıldı.

Önümüzdeki süreç ihracat için çok önemli ve başarılı dönemlerin müjdecisi olacaktır.

Ukrayna ile iyi niyet anlaşması imzalamış durumdayız.

Ticaret Bakanlığı olarak tüm gücümüzle müteahhitlerin yanında olacağız"