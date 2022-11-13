Gündem Bakan Bozdağ Bir kadın bankta 40-45 dakika kadar oturdu kalktıktan bir süre sonra patlama oldu
İSTANBUL

Bakan Bozdağ: Bir kadın bankta 40-45 dakika kadar oturdu kalktıktan bir süre sonra patlama oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Şüpheli bir kadının 40-45 dakika bankta oturduğunu ve kalktıktan bir süre sonra patlamanın meydana geldiğini ifade eden Bakan Bozdağ, "Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Bakan Bozdağ: Bir kadın bankta 40-45 dakika kadar oturdu kalktıktan bir süre sonra patlama oldu
​Adalet Bakanı Bekir Bozdağ.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu, İstiklal Caddesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler." dedi.

"İKİ İHTİMAL VAR"

Saldırının bir terör eylemi olduğunun değerlendirildiğini belirten Bakan Bozdağ, "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor." ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

"Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok." açıklamasında bulunan Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var."

Fuat Oktay'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi
GÜNDEM
Fuat Oktay'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi

EGM: İstanbul'daki patlamayla ilgili provokatif paylaşım yapan 25 kişi makamlara bildirildi
GÜNDEM
EGM: İstanbul'daki patlamayla ilgili provokatif paylaşım yapan 25 kişi makamlara bildirildi

Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Ada'nın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti
GÜNDEM
Yine ortalığı karıştırmaya çalıştılar: Ahmet Aziz Nesin, Atilla Taş ve Mehmet Selçuk Ada'nın patlama sonrası provokatif paylaşımları tepki çekti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu tetikçilerin arkasında kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır
OYNAT 01:28
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu tetikçilerin arkasında kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Oktay, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını bildirdi. Oktay, ''An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır. Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu
OYNAT 00:18
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Bakan Soylu ve Bakan Bozdağ İstiklal Caddesi'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada bir terör kokusu var
OYNAT 00:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada bir terör kokusu var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya hareketi öncesinde açıklamalarda bulundu. İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamayla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şu an itibariyle ilk incelemelerde kesin olarak bu terördür dersek belki yanlış olur ama ilk valimin bize aktardığı bilgi burada bir terör kokusu var. Şu an bir kadının bu işte rol oynadığı konusunda ilk tespitler var. Çalışmalar sonunda nihai kararı vereceğiz'' dedi.
Terörü lanetlediler

Terörü lanetlediler

​Ünlü isimlerden hain saldırıya tepki yağdı.
Başvurularbugün başlıyor

Başvurular
bugün başlıyor

​Polis Akademisi'ne 13 bin öğrenci alınacak.
46 kişi gözaltında

'46 kişi gözaltında'

​Bakan Bozdağ Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

​'Bulgular PKK/PYD terör örgütünü gösteriyor'

Hain saldırıda ölenlerin kimlikleri belli oldu.

Bombalı saldırı sonrası dikkat çeken detay.

İstiklal'deki saldırının arkasındaki faillere işaret edip net mesaj verdi.
Yeniden yaya<br>trafiğine açıldı

Yeniden yaya
trafiğine açıldı

İstiklal Caddesi'ndeki incelemeler sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya'ya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.