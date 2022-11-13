Bakan Bozdağ: Bir kadın bankta 40-45 dakika kadar oturdu kalktıktan bir süre sonra patlama oldu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Beyoğlu, İstiklal Caddesinde yaşanan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu.

Bakan Bozdağ, "Bir kadın bir bankta 40-45 dakika kadar oturuyor, kalktıktan bir süre sonra patlama oluyor. Şu anda o kadınla ilgili tüm veriler inceleniyor. Henüz ismi belli değil. Bütün kayıtlar takip ediliyor, bir takım arkadaşlarımız peşindeler." dedi.

"İKİ İHTİMAL VAR"

Saldırının bir terör eylemi olduğunun değerlendirildiğini belirten Bakan Bozdağ, "İki ihtimal var. Ya o poşet veya çanta onun içinde düzenek var kendi patlıyor ya da uzaktan birisi patlatıyor. Şu anda bunların hepsi inceleniyor." ifadelerini kullandı.

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"ASILSIZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

"Hangi terör örgütü olduğu yapılan araştırmalar sonucu belli olacak. Olay yerinde parçalar dışında kanaat getirecek bir veri yok." açıklamasında bulunan Bakan Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu olay nedeniyle pek çok asılsız haber sosyal medyada dolaşıyor. Sosyal medyada dolaşan asılsız haberlere itibar etmemesinde büyük fayda var."

GÜNDEM Fuat Oktay'dan İstiklal Caddesi'ndeki patlamaya ilişkin açıklama: Kadın bir saldırganın bombayı patlattığı belirlendi

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OYNAT 01:28 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Bu tetikçilerin arkasında kim varsa bunun hesabı tamamından sorulacaktır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ İstiklal Caddesi'nde patlamanın meydana geldiği yerde incelemelerde bulundu. Oktay, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 81 kişinin de yaralandığını bildirdi. Oktay, ''An itibarıyla yine 4'ü olay yerinde olmak üzere 6 kişiyi kaybetmiş durumdayız. 81 de yaralımız var. Bunlardan ikisi ağır. Kadın olduğunu değerlendirdiğimiz bir saldırganın bombayı patlatması sonucu oluşan bir terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz. Bu olayların arkasında her kim varsa sonuna kadar, sınırların içinde değil dünyanın öbür ucuna da gitse bunlara ulaşılacaktır'' dedi. BiP'te paylaş

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