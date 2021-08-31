Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkede insani bir krizin yaşandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz. Düzensiz göçün önlenmesi için yapılması gerekenleri konuştuk" ifadelerini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunduğu Sırbistan'da düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çavuşoğlu özellikle Afganistan'daki son durum konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
Ülkede insani bir tehlike olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "İnsani yardımlar ulaştırılacakken onların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor. İnsani yardımlarımızı nasıl ulaştırabiliriz? Ulaştırılacak kurumların BM dahil, bizim Kızılay'ımızın güvenliği de önemli." dedi.
Yeni göç krizi olur mu?
Yeni bir göç krizinin olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Diğer yandan ciddi bir göç krizi var yeni bir göç dalgası muhtemel. Bu düzensiz göçün engellenmesi için her türlü konuda düşüncelerimiz paylaştık. Yeni bir göç dalgası muhtemel. İnsanların yerinde kalması için Afganistan'a yapılması gereken yardımları konuştuk." ifadelerini kullandı.