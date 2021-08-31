Gündem Bakan Çavuşoğlu Afganistanda kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz
POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Önemli açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ülkede insani bir krizin yaşandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz. Düzensiz göçün önlenmesi için yapılması gerekenleri konuştuk" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Bakan Çavuşoğlu: Afganistanda kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belgrad’da Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunduğu Sırbistan'da düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çavuşoğlu özellikle Afganistan'daki son durum konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

"İnsani yardım ulaştıracağız"

Ülkede insani bir tehlike olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "İnsani yardımlar ulaştırılacakken onların güvenliğinin sağlanması da önem arz ediyor. İnsani yardımlarımızı nasıl ulaştırabiliriz? Ulaştırılacak kurumların BM dahil, bizim Kızılay'ımızın güvenliği de önemli." dedi.

Yeni göç krizi olur mu?

Yeni bir göç krizinin olabileceğini belirten Çavuşoğlu, "Diğer yandan ciddi bir göç krizi var yeni bir göç dalgası muhtemel. Bu düzensiz göçün engellenmesi için her türlü konuda düşüncelerimiz paylaştık. Yeni bir göç dalgası muhtemel. İnsanların yerinde kalması için Afganistan'a yapılması gereken yardımları konuştuk." ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak Kabil Havalimanı'nda
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Yeni Şafak Kabil Havalimanı'nda
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban, Kabil Havalimanı'nda kontrolü tamamen ele aldı. Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz havalimanındaki son gelişmeleri TVNET canlı yayınında anlattı.

Taliban üyeleri hangarda ABD'nin geride bıraktığı chinook helikopterleri inceledi
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Taliban üyeleri hangarda ABD'nin geride bıraktığı chinook helikopterleri inceledi
ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Taliban, Kabil Havalimanı'nda kontrolü tamamen ele aldı. Kaydedilen görüntülerde Taliban üyeleri, havalimanı hangarındaki ABD'nin geride bıraktığı chinook helikopterleri inceledi.

Afganlar havaya ateş açarak zafer kutlaması yaptı
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Afganlar havaya ateş açarak zafer kutlaması yaptı
ABD 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan tamamen çekildi. ABD 20 yıllık işgalin ardından Afganistan'dan tamamen çekildi. Afgan halkı havaya ateş açarak zafer kutlaması yaptı. O anlar, Kabil'de bulunan Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz'ün TVNET canlı yayınında ekranlara yansıdı.

Afgan halkı ABD askerinin ülkeyi terk etmesini silahlarla kutladı
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Afgan halkı ABD askerinin ülkeyi terk etmesini silahlarla kutladı
ABD Kabil Havalimanı'ndan tamamen çekildi. Afgan halkı ABD'nin çekilmesini silahlarla havaya ateş açarak kutladı.


ABD’nin 20 yıllık işgali sona erdi: 11 Eylül saldırılarıyla başladı 241 bin kişinin hayatına mal oldu
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11 Eylül saldırısından sonra, saldırıyı üstlenen terör örgütü El Kaide’ye ev sahipliği yaptığı gerekçesiyle ABD’nin askeri müdahalede bulunduğu Afganistan’da, 20 yıl sonra, bugün ülkenin idaresi tam anlamıyla Taliban’a geçti. ABD merkezli Brown Üniversitesi’nin bu yılın Nisan ayında yayımladığı ‘Savaşın Bedeli’ başlıklı raporunda, Afganistan’da 2001 yılından bu yana 71 bini sivil, 241 bin kişinin öldüğü belirtildi.
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ABD ve İngiliz kuvvetlerinin 7 Ekim 2001 günü Kabil, Kandahar ve Celalabad şehirlerine havadan bombardımanla başlattığı askeri müdahale, 9 Kasım 2001 günü Mezar-ı Şerif kara savaşıyla 12 Kasım gecesi Kabil’in düşmesine kadar devam etti.
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Kabil’de Hamid Karzai önderliğinde kurulan geçici hükümetle beraber, ABD ve müttefik kuvvetlerin Afganistan sınırlarında askeri varlıkları yapılanmaya başladı. ABD ve müttefik kuvvetler tarafından Taliban ve El Kaide’ye karşı düzenlenen operasyonların sonucunda, kontrol büyük oranda ABD ve NATO müttefikleri tarafından sağlandı.
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2006 yılının ikinci yarısıyla beraber NATO Uluslararası Güvenlik Destek Gücü’nün (ISAF) Afganistan’da tüm ülkeyi kapsayacak kadar genişlemeye başlaması Afganistan’da ‘yeniden düzenleme’ sürecinin başlamasına neden oldu.
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2014 yılında eski ABD başkanı Barack Obama’nın ABD ordularının Afganistan’daki askeri misyonunun sonuna gelindiğini belirterek, temsilcilikleri koruyacak askerler haricinde ABD’nin Afganistan’da olan fiili varlığını 2016 yılının sonu itibariyle sonlandıracağını açıkladı. Ancak, ABD’de Donald Trump’ın başkan olmasıyla birlikte değişen yönetim, geri çekilmeyle ilgili Doha Anlaşması’na kadar büyük bir ilerleme sağlayamadı.
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Yine de Obama tarafından vurgulanan ‘geri çekilme’ adımları ve bunun devamında NATO Kara Ordusu’nun 2015 yılında büyük oranda Afganistan’dan çekilmesi Taliban kuvvetlerinin yeniden güçlenmesine sebep oldu.
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NATO müttefiklerinin 2015 yılında Afganistan’dan büyük oranda çekilmesiyle başlayan Taliban ilerleyişi, Eylül 2015’te Kunduz şehrinin ele geçirilmesiyle büyük bir ivme kazandı. Kunduz, Taliban’ın müttefik kuvvetlerinin Afganistan’a geldiği tarihten itibaren ele geçirdiği ilk büyük yerleşim yeri oldu. 2020’de seçilen ABD Başkanı Joe Biden’ın tam anlamıyla ülkeden çıkışın 1 Mayıs 2021 günü başlayacağını ve 11 Eylül günü sona ereceğini söylemesiyle beraber, Taliban başta güney kentleri ve ardından da Kabil’e yakın şehirleri kontrol altına almaya başladı.
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6 Ağustos günü ilk defa bir vilayet merkezinde kontrolü sağlayan Taliban, sadece 9 günde başkent Kabil’in de kontrolünü ele geçirdi. Böylelikle, 2001 yılından bu yana geçen 20 yıldan sonra Afganistan’ın kontrolünü tamamen ele aldı.
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ABD’nin 20 yıllık işgali sona erdi: 11 Eylül saldırılarıyla başladı 241 bin kişinin hayatına mal oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump ve Taliban yönetimi arasında 29 Şubat 2020 tarihinde, Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan “Afganistan'a Barış Getirme Anlaşması” neticesinde çekilme kararı alan ABD kuvvetlerinin Afganistan sınırlarından tahliyesi tamamlandı. 2001 yılından bu yana ülkede 71 bini sivil olmak üzere 241 bin kişinin öldüğü tahmin ediliyor.


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