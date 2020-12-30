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POLİTİKA

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz'de bizsiz bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Önceliğimiz her zaman olduğu gibi 2020'de de diplomasi oldu. Gerektiği hallerde sahaya indik, diplomasinin yolunu açtık.

AB'ye "biz hazırız" mesajı

AB ile 2020'deki ilişkilerimiz inişli çıkışlı oldu. Yunanistan ve Rum Kesimi'nin ve daha sonra Fransa'nın katılımıyla gergin geçen bir yıl oldu. Ama son zirveyle birlikte sağduyunun hakim olduğunu görüyoruz. Elbette sonuç bildirgesinde memnun olmadığımız hususlar var. Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB'nin de hazır olmasını bekliyoruz. AB üyesi olmasak bile biz Avrupa'nın bir parçasıyız.

"Akdeniz'de bizsiz olmayacağını herkese gösterdik"

Meşru çıkarlar için adım attığımız zaman herkesi memnun etmediğimizi gördük. Ama bizim önceliğimiz milletimizin çıkarlarını korumaktır. Doğu Akdeniz de bunlardan biridir. Bize rağmen bir şey yapılamayacağını, sadece Doğu Akdeniz'deki ülkelere, sadece AB'ye değil herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü. Ama bizim arzumuz Doğu Akdeniz'in barış ve istikrar bölgesi olması. O nedenle de Cumhurbaşkanımızın, AB'ye teklif ettiği çok taraflı konferans için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

ABD'den ortak çalışma grubu teklifi

ABD ile FETÖ sorunu devam ediyor. Suriye'deki YPG'ye destek sorunu devam ediyor. S-400'ler nedeniyle CAATSA uygulandı. Ağır ya da hafif olması önemli değil, yaptırım kararı yanlış. ABD'de yeni yönetimle olumlu bir ilişki sürdürmeyi amaçlıyoruz. ABD, Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda ortak bir çalışma grubu kurulması teklifinde bulundu.

Savunma sanayii ürünlerine yoğun ilgi

Savunma sanayii ürünlerimize büyük ilgi var, taleplere yetişemiyoruz. Gelecek yıl için siparişler alıyoruz."

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