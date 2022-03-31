Bakan Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi gündemde

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ile Ankara’da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasında Rusya ve Ukrayna heyetlerinin İstanbul'daki görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulundu

"Çabalarımızı sürdüreceğiz. Bazı hassas konuların liderler tarafından karar verilmesi gerekiyor." diyen Bakan Çavuşoğlu, "Önce dışişleri bakanlarının görüşmesi gündemde. Tüm konularda anlaşılırsa liderler bir araya gelecekler. Bir ateşkes ve kalıcı barış için yoğun bir diplomasi sürdürüyoruz sürecin başından beri. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Putin hem de Zelenskiy ile diyalog halinde. Herkes ile temaslarımız sürüyor. Dün yine mevkidaşlarımla temaslarım devam etti." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİ LİDERLE DE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Zelenskiy hem de Putin ile görüşeceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Ukrayna ben NATO'ya girmeyeceksem, benim güvenliğimin sağlanması lazım diyor. Böyle bir anlaşma olursa Rusya da garantör olacak. Garantörler olursa Ukrayna, NATO'ya giremeyecek askeri bir birliğin içinde olmayacak. Garantör ülkeler de bunu garanti edecek. Bu ülkeler Ukrayna'ya karşı bir tehdit olunca hangi adımlar atılacak gibi konularda birlikte çalışacak. Türkiye'yi P5 artı Almanya ve Türkiye olarak teklif ettiler. Rusya da buna hemen evet dedi. Çünkü her iki ülke de Türkiye'ye güveniyor."

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