|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Çavuşoğlu: Şu ana kadar bin 383'ü vatandaşımız olmak üzere bin 500 kişi tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan'dan beri süren çatışmalar nedeniyle Mısır üzerinden Türkiye'ye tahliye edilecek kafile ile görüntülü telefon görüşmesi yaptı. Çavuşoğlu, ''Şu ana kadar bin 383'ü vatandaşımız olmak üzere bin 500 kişi tahliye edildi'' açıklamasında bulundu.

13:56 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Sudan’dan tahliye sürecini yakından takip eden Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır üzerinden tahliye edilecek vatandaşlar ile telefonda görüntülü konuştu.


Tüm vatandaşları Antalya'dan sevgiyle selamladıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Kazasız belasız inşallah Kahire'ye varın. Oradan da sağlıkla ülkemize dönün inşallah." dedi.


Çavuşoğlu, Türk yetkililerin vatandaşlarla iyi ilgilendiklerini, onlar oradayken gözlerinin arkada kalmadığını belirterek, "Vatandaşlarımızı yalnız bırakmadınız, bırakmayacağız da. Selametle gelin, dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


Şu ana kadar Sudan'dan 1383’ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 1500 kişi tahliye edildi.


Sudan'daki çatışmalar


Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile paramiliter güç HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.


Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.


Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.


#Sudan
#Tahliye
#Mevlüt Çavuşoğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.