Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararına

Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelince bundan sonra ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda mutabık kaldılar. Aslında ikili ticaret hacmi, ekonomik iş birliğimiz siyasetin iyi olmadığı günlerde de devam etti. Farklı alanlarda iş birliğimizi geliştirmemiz için çalışmamız lazım. Bugünkü görüşmemizde önümüzdeki süreçte bu görüşmelerde hangi konuları ele alacağız bunları görüştük. Sürekli fotoğraf çektirmek için bir araya gelmek yetmez. Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye'de ya da Mısır'da görüşebilir. Bu doğrultuda da bundan sonra bir araya gelmeye devam edeceğiz.