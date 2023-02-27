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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararına

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile Mısır’dan yardım malzemesi taşıyan “El Hürriye” gemisinin yanaştığı Mersin Uluslararası Limanı’nda açıklamalarda bulundu. 'Bugünkü görüşmemizde önümüzdeki süreçte bu görüşmelerde hangi konuları ele alacağız' diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye'de ya da Mısır'da görüşebilir. Bu doğrultuda da bundan sonra bir araya gelmeye devam edeceğiz." dedi.

14:43 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Mısır, zor zamanlarda Türkiye'nin ve halkının dostu olduğunu göstermiştir. Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararınadır.

Zor zamanlarda gerçek dostluk belli olur.

Cumhurbaşkanlarımız bir araya gelince bundan sonra ilişkilerimizi her alanda geliştirme konusunda mutabık kaldılar. Aslında ikili ticaret hacmi, ekonomik iş birliğimiz siyasetin iyi olmadığı günlerde de devam etti. Farklı alanlarda iş birliğimizi geliştirmemiz için çalışmamız lazım. Bugünkü görüşmemizde önümüzdeki süreçte bu görüşmelerde hangi konuları ele alacağız bunları görüştük. Sürekli fotoğraf çektirmek için bir araya gelmek yetmez. Bizim görüşmelerimizden sonra Cumhurbaşkanlarımız Türkiye'de ya da Mısır'da görüşebilir. Bu doğrultuda da bundan sonra bir araya gelmeye devam edeceğiz.

Afrika ülkelerinde iki firmanın ülkeleri ortak çalışabilir."

Ayrıntılar geliyor...

#Mevlüt Çavuşoğlu
#Dışişleri Bakanı
#Mısır
21 dakika önce
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Bakan Çavuşoğlu: Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesi her iki tarafın yararına
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