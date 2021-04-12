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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kanadalı mevkidaşına SİHA sitemi: Durumdan rahatsızız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Garneau'yla telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletildi.

Haber Merkezi DHA
Bakan Çavuşoğlundan Kanadalı mevkidaşına SİHA sitemi: Durumdan rahatsızız
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ile görüşmüştür. İkili ilişkiler ele alınmış, Türkiye'ye yönelik savunma sanayi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilmiş ve gözden geçirilmesi istenmiştir" denildi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau

  • Azerbaycan Ordusu'nun Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ı perişan etmesinin ardından Kanada hükümeti, Erivan'ı korumak için, SİHA'larda kullanılan Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

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