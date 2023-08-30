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Koridor diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, tahıl koridoru için Ukrayna'nın ardından şimdi de Rusya'da temaslarda bulunacak. Rusya sonrasında BM yetkileleriyle de görüşecek Fidan'ın hazırlayacağı rapor, Soçi’de yapılacak Erdoğan-Putin görüşmesi için önem arz ediyor. Anlaşmada BM'nin rolünün de belirleyici olması bekleniyor.

Canberk Doğan
04:00 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Erzurum’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya ziyaretinin ana gündemi tahıl koridoru olacak. 17 Temmuz’da süresi dolan Tahıl Koridoru’nun yeniden aktif hale gelmesi için çalışmalar sürerken üst düzey kaynaklar, Rusya’nın koridora geri dönüşü için asıl belirleyici kurumun BM olduğunu ifade etti. Koridorun faal olarak çalıştığı zamanda Rusya’dan, tahıl ve gübresinin uluslararası piyasaya sunulamadığı için birçok kez koridordan ayrılık açıklamaları gelmişti. Geçtiğimiz hafta Ukrayna’da diplomasi yürüten Fidan, aynı diplomasiyi bu kez Moskova’da yürütecek. Koridor ile ilgili nihai kararın ise Soçi’de yapılacak olan Erdoğan-Putin görüşmesinde açıklanması bekleniyor.


RUSYA KAPILARI KAPATMADI

Tahıl Koridoruna geri dönüş konusunda şartların sağlanmasına bağlı olarak geri dönebileceğinin sinyallerini veren Rusya cephesinde devlet başkanı Vladimir Putin konuyu destekler nitelikte açıklama yapmıştı. Geçtiğimiz günlerde BRICS Zirvesi’nde açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin “Yükümlülükler gerçek anlamda yerine getirilirse tahıl anlaşmasına geri dönmeye hazırız” ifadelerini kullanmıştı.


Fidan iletişime geçecek

Hakan Fidan’ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte yeni bir döneme giren Türkiye, bölge ya da sorun yaşayan ülkelerde tüm aktörlerle bir araya gelerek ana noktadan sorunları dinleyerek çözüm üretmeye çalışıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta Ukrayna’da ve önümüzdeki günlerde Rusya’da temaslarda bulunacak olan Fidan’ın dosyasındaki en önemli başlığın Tahıl Koridoru’nun olması bekleniyor. Buradaki temasları sonrası BM yetkilileri ile de temasa geçmesi beklenen Bakan Fidan’ın vereceği rapor, Soçi’de yapılması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan-

Rusya lideri Putin görüşmesinde kritik önem arz ediyor.


#Hakan Fidan
#Karadeniz Tahıl Girişimi
#Dışişleri Bakanlığı
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