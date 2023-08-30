Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Rusya ziyaretinin ana gündemi tahıl koridoru olacak. 17 Temmuz’da süresi dolan Tahıl Koridoru’nun yeniden aktif hale gelmesi için çalışmalar sürerken üst düzey kaynaklar, Rusya’nın koridora geri dönüşü için asıl belirleyici kurumun BM olduğunu ifade etti. Koridorun faal olarak çalıştığı zamanda Rusya’dan, tahıl ve gübresinin uluslararası piyasaya sunulamadığı için birçok kez koridordan ayrılık açıklamaları gelmişti. Geçtiğimiz hafta Ukrayna’da diplomasi yürüten Fidan, aynı diplomasiyi bu kez Moskova’da yürütecek. Koridor ile ilgili nihai kararın ise Soçi’de yapılacak olan Erdoğan-Putin görüşmesinde açıklanması bekleniyor.