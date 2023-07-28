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Bakan Fidan Macaristan’da Galiçya Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Birinci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyareti.

16:18 . 28/07/2023 Cuma
DHA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.

Dışişleri Bakanlığı tarafından ziyarete ilişkin yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Macaristan ziyareti kapsamında ilk olarak Budapeşte’deki Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret etti ve şehitlik özel defterini imzaladı. Tüm kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun” ifadelerine yer verildi.


Bakan Fidan, özel deftere yazdığı mesajında, Macaristan’a gerçekleştirdiği ilk ikili ziyaret kapsamında Galiçya Cephesi şehitlerinin manevi huzuruna çıkmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, “Bugün Birinci Dünya Savaşı’nın başlangıcının 109’uncu yıl dönümü. Savaşın en zorlu cephelerinden Galiçya’da kahraman askerlerimiz millet aşkıyla çarpıştılar. Cenabıhak katında en ali mertebelerden olan şehitlik makamına yükseldiler. Tarihi şanlı destanlarla dolu olan aziz milletimiz uğruna hayatını feda evlatlarını asla unutmamıştır, unutmayacaktır” ifadelerini kullandı. Fidan mesajını, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100’üncü yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve başta şehitler olmak üzere tüm diğer kahramanları saygıyla ve minnetle yad ederek bitirdi.



#Hakan Fidan
#Macaristan
#Galiçya Türk Şehitliği
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