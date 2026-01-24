Bakan Fidan SDG'ye operasyon hakkında konuştu: Aşiretlerle uzun yıllardır temastaydık

"Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Bu bir an meselesiydi, bir başlangıç gerekiyordu. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG’nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı... Bu konular hep bilgimiz dahilindeydi. Arapların yaşadığı yerde Araplar ayaklandığı zaman kendilerini işgal eden güce karşı zaten arkalarında hükümet güçlerinin desteği olduğunu da bildikleri zaman ve Amerikalılar da zaten bu yanlış uygulamadan desteğini çektiği zaman orada durmanın bir anlamı yok. Onu mümkün kılan denklem vardı. O denklemin maddeleri, öğeleri vardı. Onların her biriyle teker teker oynayıp denklemden çıkardığınız zaman zaten denklemin kendisi çöküyor. Biz hep analitik baktık. Yıllardır da zaten aşiretlerle temasımız var."