Bakan Fidan SDG'ye operasyon hakkında konuştu: Aşiretlerle uzun yıllardır temastaydık

04:0024/01/2026, Cumartesi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, SDG'nin Suriye'nin doğusunda hızlıca çöküşünün sürpriz olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, NTV’de konuştu. SDG’nin iki haftada nasıl çözüldüğü sorusu üzerine Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Benim için sürpriz olmadı açıkçası. Bu bir an meselesiydi, bir başlangıç gerekiyordu. Biz şunu çok iyi biliyorduk. YPG’nin işgal ettiği Arap nüfusunun yoğun olduğu bölgede dinamiği yıllardır okumuştuk. Aşiret yapısı, aşiretlerin nasıl, ne zaman başkaldıracağı... Bu konular hep bilgimiz dahilindeydi. Arapların yaşadığı yerde Araplar ayaklandığı zaman kendilerini işgal eden güce karşı zaten arkalarında hükümet güçlerinin desteği olduğunu da bildikleri zaman ve Amerikalılar da zaten bu yanlış uygulamadan desteğini çektiği zaman orada durmanın bir anlamı yok. Onu mümkün kılan denklem vardı. O denklemin maddeleri, öğeleri vardı. Onların her biriyle teker teker oynayıp denklemden çıkardığınız zaman zaten denklemin kendisi çöküyor. Biz hep analitik baktık. Yıllardır da zaten aşiretlerle temasımız var."

MAZLUM ABDİ MESAJ TAŞIYICI

Bakan Fidan, örgütün yönetimine ilişkin de "Mazlum Abdi mesaj taşıyıcı, verilen talimatı uygular. KCK, YPG’ye siyasete girin der, girerler. Tamamen Kandil’e bağlı. SDG Ankara’dan gelen hiçbir mesaja kulak vermiyor. Başkalarının gündemine alet olmamalılar" şeklinde konuştu.



