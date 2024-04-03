Bakan Fidan'dan NATO toplantısında mevkidaşlarıyla peş peşe görüşmeler

NATO ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'deki karargahta temmuzda yapılacak zirvenin hazırlıkları, Ukrayna'ya yardımın sürdürülebilir hale getirilmesi ve artırılması ile İttifak'ın 75'inci kuruluş yıl dönümü kutlaması için bir araya geldi.

Kritik zirvede Türkiye'yi temsil eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşları ile peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi.

Türkiye- Finlandiya- İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırası ele alındı

Dışişleri Bakanı Fidan, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen ile görüştü. Görüşmede Türkiye- Finlandiya- İsveç Üçlü Mutabakat Muhtırasının uygulanması başta olmak üzere, terörizmle mücadele ve güvenlik alanında iş birliği konuları ele alındı, Gazze'deki son durum görüşüldü ve bölgesel tırmanma riskine dikkat çekildi. Ayrıca, Türkiye- Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yılında, ikili iş birliğinin her alanda derinleştirilmesi yönünde irade beyan edildi.

Elina Valtonen - Hakan Fidan

Bulgar ve Koreli mevkidaşlarıyla kritik görüşme

Bakan Fidan, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de görüştü. Fidan, daha sonra Kore Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Cho Tae- Yul ile bir araya geldi. Görüşmede; Asya- Pasifik bölgesindeki gelişmeler ve Kore Yarımadasındaki durum ele alındı. 2023 Temmuz ayında imzalanan 'Dinamik Türkiye- Kore İlişkileri İçin Yol Haritası' temelinde ikili iş birliği konuları da görüşüldü. Görüşmede özellikle savunma sanayii, ekonomi ve enerji alanlarına yoğunlaşıldı.

Fidan, daha sonra Brüksel'de düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda aile fotoğrafında yer aldı.

Mariya Gabriel - Hakan Fidan

Cho Tae- Yul - Hakan Fidan

Bakan Fidan Yunan mevkidaşı ile de görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Belçika'nın başkenti Brüksel'de ikili temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile bir araya geldi.

Giorgos Gerapetritis - Hakan Fidan

İngiltere ile Gazze görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Belçika'nın başkenti Brüksel'de İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Bakan Fidan ve İngiliz mevkidaşı Cameron görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, “Gazze'deki son gelişmeler ele alındı. İnsani yardım ulaştırılması konusunda atılabilecek adımlar görüşüldü. Devam eden müzakerelerde gelinen nokta değerlendirildi. Filistin devletinin tanınmasının önemi konusundaki görüşlerimizi aktardık. Ukrayna'daki savaşla ilgili son durum değerlendirildi. Savunma sanayii alanındaki işbirliği konuları görüşüldü. Ayrıca, AB üyesi olmayan iki Müttefik olarak NATO gündeminde yer alan konular hakkında fikir alışverişinde bulunuldu” denildi.

David Cameron - Hakan Fidan







