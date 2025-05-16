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Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Savaşın bitmesi için çaba sarfediyoruz

Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar: Savaşın bitmesi için çaba sarfediyoruz

13:4116/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna- Rusya barış zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu. Bakan Fidan, "Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız. Savaşın bitmesi için çaba sarfediyoruz" dedi.

İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Türkiye-ABD-Ukrayna Üçlü Toplantısı sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna- Rusya barış zirvesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Fidan,
"Savaşın bitmesi için çaba sarfediyoruz. Barış yolunda ilerlemek için bu fırsatı değerlendirmek zorundayız"
ifadelerini kullandı.

#Dışişleri Bakanlığı
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