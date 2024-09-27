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Bakan Fidan'dan Türkevi'nde peş peşe kabuller: İsveç ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü

Bakan Fidan'dan Türkevi'nde peş peşe kabuller: İsveç ve Iraklı mevkidaşlarıyla görüştü

23:1527/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Bakan Fidan, Türkevi'nde diplomasi temasları gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Türkevi'nde diplomasi temasları gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu ABD'de diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bakan Fidan bu kapsamda, Türkevi'nde İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'taki Türkevi'nde İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.

Bakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'taki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Fidan bu kapsamda, Türkevi'nde İsveçli mevkidaşı Stenergard ve Iraklı mevkidaşı Hüseyin ile görüştü.



#Türkevi
#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan

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