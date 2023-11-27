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Bakan Fidan'ın diplomasi trafiği: Gündemde yine Gazze var

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile bir araya geldi.

15:59 - 27/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında gittiği İspanya’da İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanımız Hakan Fidan, Barselona'da Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu marjında İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile görüştü” denildi.


Bakan Fidan ayrıca, Barselona’da Gazze’deki son gelişmelerin ele alındığı Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu marjında İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı José Manuel Albares ile bir araya geldi.




#Hakan Fidan
#Dışişleri Bakanı
#Barselona
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