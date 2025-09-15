Bakan Göktaş: 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık

Bu kapsamda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların kendine güvenen, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.