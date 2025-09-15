Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Bakan Göktaş: 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık

Bakan Göktaş: 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık

15:3015/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Mahinur Özdemir Göktaş
Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayına yönelik toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Mahinur Özdemir Göktaş
, çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların değişen ihtiyaçları doğrultusunda hizmetleri çeşitlendirdiklerini bildirdi.


  • Bu kapsamda SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların kendine güvenen, eğitimli ve milli değerlere sahip bireyler olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını ifade etti.

Bakanlık olarak aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş,
"Çocukları sosyal açıdan desteklemek ve eğitim giderlerini karşılamak amacıyla eylül ayına yönelik toplam 1 milyar 433 milyon lira tutarındaki Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesini hesaplara yatırdık"
açıklamasında bulundu.

Sosyal ve Ekonomik Destekle ailelerin ve çocukların psikososyal destek hizmeti ile güçlenmesi sağlanarak çocuklara yönelik sportif, kültürel, akademik ve sosyal etkinlikler hayata geçiriliyor.




#Mahinur Özdemir Göktaş
#Sosyal ve Ekonomik Destek
#SED
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personeli alımı sonuçları açıklandı mı?