Bakan Göktaş: Deprem bölgesi Adıyaman'a 4 milyar TL’yi aşan yardım yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'ı ziyaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Adıyaman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Süleyman Kılıç'tan, kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldıktan sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle buluşan Göktaş, Şahinbey Belediyesince Atatürk Bulvarı'nda yapılan çarşıya geçerek, esnafla görüştü.
"20 bin 56 konteyner halihazırda kurulu"
Bakan Göktaş, Sosyal Marketteki incelemenin ardından gazetecilere, Adıyaman'da depremlerde 8 bin 387 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 17 bin 499 vatandaşın da yaralandığını hatırlattı.
1 yılda hak sahiplerine teslim edilecek
Göktaş, iş yerleri yıkılan esnafın yeniden ayağa kalkabilmesi için il merkezinde 394 geçici iş yeri ve 57 bireysel konteynerin, Gölbaşı ilçesinde ise 300 geçici iş yeri ve 150 bireysel konteynerin, esnafın kullanımına sunulduğunu kaydederek, şunları söyledi: