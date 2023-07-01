Bakan Göktaş: Deprem bölgesi Adıyaman'a 4 milyar TL’yi aşan yardım yapıldı

"Bu kapsamda vefakar personelimiz 61 bin 50 hane ziyaretinde 365 binden fazla görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmelerde vatandaşımızın tüm ihtiyaçları tespit edildi ve tespit edilmeye devam ediyor. Ben buradan bir kez daha aynı zamanda kendileri de birer depremzede olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları olarak Adıyamanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz, yaralarımızı birlikte saracağız. Hepimiz iyi olana kadar hiçbirimiz durmayacağız, duraksamayacağız. Kimseyi geride bırakmama ilkesiyle ihtiyaç sahibi son vatandaşımızın ihtiyacını giderinceye kadar hizmetlerimizi sürdüreceğiz"