Bakan Güler Libya Genelkurmay Başkan Vekili en-Nemruş'u kabul etti

Ankara'da diplomatik temas.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al‑Namroush'u kabul etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namrosh ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al‑Namroush'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı"
denildi.
