Bakan Güler Libya Genelkurmay Başkan Vekili en-Nemruş'u kabul etti

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al‑Namroush'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı"