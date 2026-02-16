Yeni Şafak
Bakan Güler Libya Genelkurmay Başkan Vekili en-Nemruş'u kabul etti

13:5816/02/2026, Pazartesi
DHA
Ankara'da diplomatik temas.
Ankara'da diplomatik temas.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al‑Namroush'u kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al-Namrosh ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada,
"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Libya Genelkurmay Başkan Vekili Korgeneral Selahaddin Al‑Namroush'u kabul etti. Kabulde Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı"
denildi.


