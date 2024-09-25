Bakan Güler sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla görüştü: Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.
Güler daha sonra sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.
Terörle mücadelede kararlılık mesajı
Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.
Toplantıda Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ile Bilal Durdalı da yer aldı.