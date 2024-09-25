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Bakan Güler sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla görüştü: Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Bakan Güler sınır ötesindeki birlik komutanlarıyla görüştü: Terörle mücadelede kararlılık mesajı

13:4825/09/2024, Çarşamba
DHA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi. Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi aldı, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulundu.


Güler daha sonra sınır ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi.

Terörle mücadelede kararlılık mesajı

Terörle mücadeledeki son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Güler, yapılacak çalışmalara ilişkin talimatlar verdi.


Toplantıda Bakan Yardımcıları Şuay Alpay ile Bilal Durdalı da yer aldı.



#Milli Savunma Bakanlığı
#terörle mücadele
#sınır

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