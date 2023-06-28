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Bakan Hakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile telefonda görüşerek, kendisini yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

22:08 . 28/06/2023 Çarşamba
AA
Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis telefonda görüştü.

Arşiv - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Fidan, mevkidaşı Gerapetritis ile telefonda görüştü.

Her iki bakan da iki ülke ilişkilerini geliştirmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata vardı.

Dışişleri Bakanı Fidan, mevkidaşı Gerapetritis'i yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından da dostluk atmosferinde geçen görüşmede, iki mevkidaşın, 11-12 Temmuz'da Vilnius'ta düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelmeyi kararlaştırdığı bildirildi.


#Dışişleri Bakanı
#Hakan Fidan
#Yunanistan
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