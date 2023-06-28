Bakan Hakan Fidan'dan Yunan mevkidaşına tebrik telefonu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösterdi. Fidan, ''Mübarek Kurban Bayramı’nın ilk gününde kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yönelik İsveç’te yapılan aşağılık eylemi lanetliyorum'' açıklamasında bulundu. Tunç ise ''Lanetlenmesi gereken bir eyleme müsaade edilmesi özellikle Müslümanlar için içinde bulunduğumuz kutsal bayram günlerinde inancımıza yapılan açık saldırıdır'' ifadelerini kullandı.