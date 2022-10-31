Gündem Bakan Karaismailoğlu Türkiyede çıtayı öyle bir yükselttik ki oradan aşağı inmemiz mümkün değil
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’de çıtayı öyle bir yükselttik ki oradan aşağı inmemiz mümkün değil

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde düzenlenen "Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme Ekseninde Türkiye’nin Ulaşım Vizyonu" konferansında, son 20 yılda yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Karaismailoğlu: Türkiye’de çıtayı öyle bir yükselttik ki oradan aşağı inmemiz mümkün değil
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda düzenlenen konferansa, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

"Daha da yukarı çıkacağız"

Programda 1915 Çanakkale Köprüsü ve bakanlığın diğer yatırımlarını slaytlarla anlatan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye’de çıtayı öyle bir yükselttik ki oradan aşağı inmemiz mümkün değil. Artık oradan daha da yukarı çıkacağız. O yüzden iyi bir planlama yapıyoruz. Hedeflerimiz doğrultusunda alt yapıyı bugünden planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir de üniversitenin yaptığı projeleri anlattı. Konferans sonunda Rektör Özdemir, Bakan Karaismailoğlu’na Bandırma Vapuru simgeli tablo hediye etti.

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