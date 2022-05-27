Bakan Karaismailoğlu'ndan muhalefete sert eleştiri: Yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik iddialarına sert tepki gösterdi.

İkisu Köprüsü’nün açılışında konuşan Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, "İnsanlar ne kadar az düşünürlerse o kadar çok konuşurlar. Bizim muhalefet de tam bu şekilde, az düşünüp, çok konuşuyorlar. Yalan ve iftira siyasetine başvuruyorlar. Türkiye’yi yönetmeye talip olanlara bakar mısınız? Milleti için canla başla çalışan, 20 yılda ülkemize ilkleri yaşatmış, vatandaşı için canını hiçe saymış Cumhurbaşkanımıza iftira atıyorlar. Siz yalanlarınızda boğulmaya mahkumsunuz. Açılan davalar, çürütülen yalanlar yüzlerini hiç kızartmıyor. Her defasında hüsrana uğrasalar da iftiradan vazgeçmiyorlar. Hukuk ve milletimizin vicdanında yargılanacak, hesap verecekler. Muhalefetin iftira dışında bir fikri düşüncesi planı var mı? Yok! Ortada proje var mı? Yok. Vatandaşımızın derdini çözecek bir planı var mı? Yok. Muhalefet yok’ları oynamaya devam etsin. Ne demiş Veysel; Anlatamam derdimi dertsiz insana, Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Biz milletimiz için dert çekmeye yemin ettik. Biz çalışacağız, siz sefa sürmeye devam edin! Her zaman milletin yanında, vatandaşın başının sıkıştığı yerde olacağız" dedi.

REKLAM

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun 'Kaçacaklar' iftirasına Bakan Soylu'dan tek kelimelik yanıt

Salt ideoloji siyaseti yapanlar bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediler

Hiçbir zaman ideoloji siyaseti yapmadıklarını aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Yeni yaptığımız yol ve otoyollarımızla, çok daha rahat, hızlı ve konforlu seyahatler yapıyoruz. Bunun yanında; yatırımlarımız sayesinde, yol güvenliği artarken, ölümlü trafik kazalarında ciddi azalmalar kaydettik. Bizim için halka hizmeti ‘Hak’ka hizmettir. Halkımızın ihtiyacı neyi gerektiriyorsa, oraya yatırımı ulaştırırız. Biz, geçit vermeyen dağları tünellerle, derin vadileri de viyadüklerle aşanlarız. Her şartta halkımızın hizmetine koşanlarız. Kimsenin şüphesi de olmasın yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Salt ideoloji siyaseti yapanlar bu ülkeyi hep uçuruma sürüklediler. Halkımız suyu getirenle testiyi kıranları çok iyi biliyor, iki zihniyet arasındaki farkı da çok iyi görüyor."

GÜNDEM AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Belge açıklayacağım diyor açıklayamıyor