|
Gündem

Bakan Kirişci: Adana’da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, deprem sonrası Adana’da hasar tespit çalışmaları kapsamında şimdiye kadar 2 bin 901 binanın incelendiğini, 2 bin 745’inin az hasarlı ya da hasarsız olduğunu söyledi. Kentteki deprem bilançosunu da aktaran Kirişci, “Enkaz altından 34 vatandaşımız sağ kurtarılırken, 416 vatandaşımız hayatını kaybetti” dedi. 

17:06 . 13/02/2023 Pazartesi
DHA
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci

Devlet Su İşleri (DSİ) 6’ncı Bölge Müdürlüğü'nde, depremin 8'inci gününde değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Adana'daki son durumu paylaştı. Depremin ilk gününden bu yana Adana’da çalışmaların başarıyla yürütüldüğünü belirten Bakan Kirişci, emeği geçen herkese teşekkür etti. Yaşanan felaketin, eşine rastlanılamayacak derecede büyük olduğunu söyleyen Kirişçi, “Adana’da yıkılan 12 binada çalışmalar tamamlandı. Bir taraftan hayatın normalleşmesini sağlamak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri binaların hasar düzeyinin belirlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Adana’da enkaz altından 34 kişi sağ kurtarılırken, 416 kişi ise hayatını kaybetti. Gerekli defin işlemleri ve diğer hizmetler için çalışmalar eksiksiz sürüyor” diye konuştu. 

‘ANALİZİ YAPILAN BİNALARIN YÜZDE 95’İ SAĞLAM VEYA AZ HASARLI’

Kent genelinde depremden sonra 23 binanın ağır hasarlı, 120 binanın da orta hasarlı olduğunun tespit edildiğini dile getiren Bakan Kirişci, “Adana’da ilk analizleri yapılan toplam 2 bin 901 binanın 2 bin 745’inin yani yüzde 95’inin sağlam veya az hasarlı olduğu noktasında bir çalışmanın yapılmış olduğunu belirtmekte yarar var. Şehir merkezimizde yıkılan binaların 11’i, Çukurova ilçemizde olup, buradaki 16 bina ağır hasarlı, 93 bina orta hasarlı, 490 bina az hasarlı ve 1365 binada ise herhangi bir hasar söz konusu değildir. İl genelinde yüzde 95 olan sağlam veya oturulabilir bina oranı, burada yüzde 94’e düşüyor” dedi. 



#Adana
#Pazarcık depremi
#konut
#hasar
#Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
#Bakan Kirişci
20 dakika önce
default-profile-img
Bakan Kirişci: Adana’da 2 bin 745 bina sağlam veya az hasarlı
Depremzede kardeşlere Arda Güler sürprizi
Dulkadiroğulları tarafından yapılmıştı: Bin 300 yıllık cami depremde yıkıldı
Depremzede yakınları için "SABİM" hattı devrede
Uğurcan Çakır'dan çağrı: Renk ve arma ayırmaksızın herkesi bekliyoruz
İkamatgah adresi nasıl değiştirilir?
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.