Gündem Bakan Koca Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı kalmayacak
POLİTİKA

Bakan Koca: Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı kalmayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldığını duyurdu. Bakan Koca 'Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak' dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Koca: Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı kalmayacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık çalışanlarına müjde verdi.
Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
“Hekim ve hekim dışı teşvik havuzu ayrıldı. Hekim dışı sağlık çalışanları teşvik ödemelerini kendileri için ayrılan havuzdan alacak. Artık sabitin de, taban ek ödemenin de bütçeleri ayrı. Teşvik ödeme havuzunda her hizmetin bir değeri var. Teşvik ödemesinden mahsuplaşma yok. Her işlemin bir karşılığı var. Ek ödeme almayan hekim veya sağlık çalışanı personel kalmayacak. Mahsuplaşma uygulamada kaldırıldı. Yönetmelikteki yeri teknik bir husustan ibarettir.”

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