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Bakan Koca’dan acil servislerdeki yoğunluğa ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Acil servislerdeki yoğunluğa ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Koca, “Acil servise başvuran hastaların sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu yıl da önceki yıllara benzer şekilde acile bu şikâyetlerle başvuran hastaların oranı artmış durumda” deyip açıklamalarda bulundu.

17:55 - 12/01/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ail servislerdeki yoğunluğa ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.


'Büyük çoğunluğu virüslerden kaynaklı'

Bakan Koca,
“Her yıl kış aylarında solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı semptomlarla acil servise başvuran hastaların sayısında artış gözlemlenmektedir. Bu yıl da önceki yıllara benzer şekilde acile bu şikâyetlerle başvuran hastaların oranı artmış durumda. Belli bir seviyeye ulaştıktan sonra bu başvuruların sayılarının azaldığını görmekteyiz. Bu hastalıkların büyük bir çoğunluğu, belirtileri 3 ila 10 gün içerisinde sonlanan; ağrı kesici, ateş düşürücü ilaçlarla çözebileceğimiz, beraberinde dengeli beslenme ve istirahatle üstesinden gelebileceğimiz hastalıklardır. Büyük çoğunluğu virüslerden kaynaklıdır. Antibiyotik kullanımı bunların birçoğunda fayda etmez. Üst solunum yolu enfeksiyonu kaynaklı şikâyetlerde öncelikle başvuru yapmamız gereken sağlık kuruluşları aile hekimlikleri, işyeri hekimlikleri gibi birinci basamak sağlık kuruluşları olmalıdır”
ifadelerine yer verdi.



Bakan Koca'dan 'Mossad ajanı doktor' iddialarına sert tepki: Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler
Bakan Koca'dan 'Mossad ajanı doktor' iddialarına sert tepki: Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail istihbaratı Mossad'a yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalananlardan birinin 'Fatih'te İlçe Sağlık Müdürlüğünde 'doktor' olarak çalıştığı' iddialarını yalanladı. "Haddi aşan sorumsuzlara cevap" diyen Bakan Koca, "Doktor olduğu iddia edilen Mısır uyruklu şahıs, temizlik görevlisidir. Operasyon sonucu çıkarıldığı adli mercilerce, adli kontrol ve yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakılmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca kendisine 31 Ocak 2024’e kadar çalışma izni verilmiştir" açıklamasını yaptı. Yalan haberi servis edenlere yüklenen Bakan Koca, "Defalarca tekrarladıkları sözlere artık inanıyor olabilirler." dedi.


#Sağlık Bakanlığı
#Fahrettin Koca
#hastane
17 saat önce
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