Bakan Kurum AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda bu iş tamam

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferinde. Öyle ki siyasetçiler her gün bir miting, program veya canlı yayınla vatandaşların karşısına çıkıyor. Bu isimlerden biri de son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum oldu. Her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, Haber Global ekranlarında Mine Sarı'nın sunumuyla yayınlanan Müzakere programında önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un diğer ifadeleri ise şu şekilde: "Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik. İkisi de birbiriyle ilintili. Yeni sosyal alanlar açılmazsa trafik rahatlamaz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için de kentsel dönüşüm en önemli gündem olarak çıkıyor. İstanbul'da az riskli, orta ve yüksek riskli binalar var. Sağlam zeminde olmayanlar, dolgu zeminde olanlar var. Sıvılaşma riski olanlar var ve acilen 300 bin konut dönüşmeli. İstanbul'daki riskin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü 'Yarısı Bizden' kapmayasını müjdeledi. Bu kampanyayla 1 buçuk milyon konut dönüştürülecek. Talepler şu an alınıyor ve 63 bin 600 bina için başvuru yapıldı, 367 bin bağımsız bölüm. Bunu dörtle çarparsak 1 milyon üzerinde bir bağımsız birime tekabül ediyor."