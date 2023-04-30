|
Gündem

Bakan Kurum AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı: İlk turda bu iş tamam

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili konuşan Murat Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu anki oyunun en az yüzde 51 olduğunu belirtti. "İlk turda bitireceğiz" diyen Kurum, İstanbul ve Türkiye'deki kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili de konuştu.

10:03 . 30/04/2023 Pazar
Diğer
Bakan Kurum AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı.

Bakan Kurum AK Parti'nin masasındaki son anketi açıkladı.

Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin atmosferinde. Öyle ki siyasetçiler her gün bir miting, program veya canlı yayınla vatandaşların karşısına çıkıyor. Bu isimlerden biri de son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1'inci Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum oldu. Her gittiği yerde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kurum, Haber Global ekranlarında Mine Sarı'nın sunumuyla yayınlanan Müzakere programında önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Kurum canlı yayında açıkladı

Bakan Kurum'a 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için AK Parti'nin ne kadar oy alacağı soruldu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunun en az yüzde 51 olduğunu söyledi. Seçimi ilk turda kazanacaklarını ifade eden Bakan Kurum, vatandaşların 14 Mayıs'ta iradesini bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullanacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 51 ve üzeri görünüyor: İlk turda bitireceğiz

Bakan Kurum konuya ilişkin, "Şu anda Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 51 ve üzeri görünüyor. İlk turda bitireceğiz. 14 Mayıs'ta milletimiz iradesini Cumhur İttifakı'ndan ve Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

'Yarısı Bizden' kampanyası ile 1 buçuk milyon konut dönüştürülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un diğer ifadeleri ise şu şekilde: "Afetten iki buçuk ay sonra inşa edilen konutları afetzedelere verdik ve onların mutluluğuna ortak olduk. Hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza yuvalarını teslim edeceğiz, İstanbul'un da dirençli hale gelmesi için, saha araştırmalarındaki en önemli konu, deprem ve kentsel dönüşüm, ikinci ise trafik. İkisi de birbiriyle ilintili. Yeni sosyal alanlar açılmazsa trafik rahatlamaz. İkisi birbiriyle bağlantılı olduğu için de kentsel dönüşüm en önemli gündem olarak çıkıyor. İstanbul'da az riskli, orta ve yüksek riskli binalar var. Sağlam zeminde olmayanlar, dolgu zeminde olanlar var. Sıvılaşma riski olanlar var ve acilen 300 bin konut dönüşmeli. İstanbul'daki riskin bertaraf edilmesi için Cumhurbaşkanımız bayramın birinci günü 'Yarısı Bizden' kapmayasını müjdeledi. Bu kampanyayla 1 buçuk milyon konut dönüştürülecek. Talepler şu an alınıyor ve 63 bin 600 bina için başvuru yapıldı, 367 bin bağımsız bölüm. Bunu dörtle çarparsak 1 milyon üzerinde bir bağımsız birime tekabül ediyor."

#Murat Kurum
#Recep Tayyip Erdoğan
#Ak Parti
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.