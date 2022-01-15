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POLİTİKA

Bakan Kurum: Karabük’e 4 millet bahçesi yapıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Karabük’te toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 tane millet bahçesini yapıyoruz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Kurum: Karabük’e 4 millet bahçesi yapıyoruz
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Karabük’e geldi. Bakan Kurum, ilk olarak Karabük Valiliği’ni ziyaret etti. Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Kurum, İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

  • Bugüne kadar Karabük’e 11,5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını, bu yatırımın da yaklaşık 3 milyar TL’sinin bakanlığı tarafından gerçekleştirildiğini belirten Kurum, "Şehrimize tam 4 tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Toplam büyüklüğü 300 bin metrekare olan 4 tane millet bahçesini yapıyoruz" dedi.

Karabük merkezde bulunan 70 bin metrekarelik alanla ilgili projeyi açıklayan Bakan Kurum, "Bunlardan en önemlisi aslında Karabük’ün geleceği adına atacağımız adımdır. Yaklaşık 70 bin metrekarelik, şehrin merkezinde, yürüme mesafesinde, tüm vatandaşlarımızın yürüyerek ulaşabileceği alanımız var. Burayı bir millet bahçesine çeviriyoruz. Hazirana kadar projemizi tamamlayacağız. İçinde camimizin olduğu, parkların, bahçelerin, gençlerimizin vakit geçireceği ve şehre bir kimlik, kültür katacak bu projeye bu yıl içerisinde inşaatına başlamak ve 2023 yılına tamamlanacak şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz" diye konuştu.

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