Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakan Kurum: Sındırgı'da 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik

Bakan Kurum: Sındırgı'da 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik

13:501/11/2025, Cumartesi
DHA
Sonraki haber
Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. Toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakan Kurum,
"Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık. 607'si konut, 93'ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik. Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin 1 ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız"
ifadelerini kullandı.




#Çevre
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Murat Kurum
#Sındırgı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte bütün olasılıklar