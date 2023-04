Bakan Kurum'dan İstanbul'a deprem uyarısı: Riskli konut sayısını açıkladı

İstanbul'da 5,9 milyon konut var. Bu konutların 1,5 milyonu riskli. Heyelan riski olan var, 1999 öncesi yapılmış ve mühendislik hizmeti almamış binalar var, zemin sıvılaşması olan binalar var, yoğunluk sebebiyle afete karşı tedbirin alınmadığı alanlar var. Bu dönüşümle ilgili irade ortaya konmalı. Bu işi yapalım ve geleceğe sağlam bir İstanbul bırakalım. 300-350 bin konut acilen dönüşmeli. 1,2 milyon insanımızın evlerinin bir an önce dönüşüme girmesi gerekir. İstanbul'da böylesi bir deprem ülkemizi felakete sürükler. Bu milli güvenlik meselesi, bu kadar önemli. İstanbul'da böyle bir depreme hazırlıklı girmezsek Türkiye'nin ikbali noktasında çok önemli bir sorunla karşılaşırız. Bizim her şeyden önce bunu ortaya koymamız lazım ve bu projenin etrafında el ele kenetlenip ayağa kaldırmamız. Siyaset üstü bakacağız. İstanbul bizim medeniyetimizin başkenti, bunları korumak istiyorsak bir an önce yapmak zorundayız.