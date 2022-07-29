Bakan Mustafa Varank'tan Ümit Özdağ'ın provokasyonuna hodri meydan: İspat edemeyen alçaktır

Sığınmacılara yönelik ırkçı çıkışlarıyla adından söz ettiren Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın iki yeğenini bir devlet kurumuna yerleştirdiğini öne sürerek yeni bir provokasyona girişti.

Varank'ın yeğenlerinin olumsuz işlere karıştığını ve olayın adli makamlarca tespit edildiğini iddia eden Özdağ'ın yalanı yine bozuldu.

Bakan Varank, Özdağ'ın bu iddiasına sosyal medya hesabından çok sert yanıt verdi.

VARANK: BENİM YEĞENLERİMİN YAŞLARI KÜÇÜK

"Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış." ifadelerini kullanan Varank, "Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yeğenim bile yok. Hepsinin yaşları küçük." dedi.

"İSPAT EDEMEYEN ALÇAKTIR"

Varank, yalanlarını sürdüren Özdağ'a şu sözlerle yanıt verdi:

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"Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri.

Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et. Hadi hodri meydan! Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş? İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır!"

Bu ahlaksız provokatör de bana bulaşmaya çalışmış.



Benim bırakın kamuda çalışanı, çalışan bir yiğenim yok. Hepsinin yaşları küçük.



Bu yalanını ispat edersen ben istifa etmeye hazırım, edemezsen sen partinden ve vekillikten istifa edecek misin alçak müfteri! @umitozdag https://t.co/8ZhYff6LHh — Mustafa Varank (@varank) July 28, 2022

Lafı gevelemeyi bırak da yalanını ispat et.

Hadi hodri meydan!

Kimmiş benim yeğenim? Hangi mahkeme ne karar vermiş?

İspat etmeyen sadece müfteri değil aynı zamanda alçaktır! https://t.co/MeEsc4U3Lj REKLAM July 28, 2022

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